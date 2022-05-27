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理大研發抗體檢測儀 6分鐘出結果

2022-05-27 列印
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理大應用物理學系研究團隊利用有機電化學晶體管技術（OECT），成功研發一款超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，具備操作簡易及檢測快速優點，整個檢測過程需時少於六分鐘，每次檢測成本亦僅約港幣十元。

有關檢測程序簡單，首先啟動檢測儀，與手機應用程式透過藍牙連接，將唾液或血清樣本滴在檢測儀的晶體管測試區，讓抗體與抗原產生反應，五分鐘後將唾液樣本吸走，再將電解質滴在測試區。在手機應用程式上按鍵開始檢測，大約二十秒後，手機應用程式便會顯示抗體水平。
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