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警拘16人涉洗黑錢逾460萬

2022-05-27 列印
■集團今年四個月已清洗超過四百六十萬元。
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警方在本月十七日起展開近一周的拘捕行動，分別以涉嫌「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕十六人，調查顯示，該洗黑錢集團涉嫌以威逼或利誘方式向不同人士索取銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，並最少操控八十七個傀儡戶口，清洗來自投資騙案、假扮官員電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等的犯罪得益；只於今年四個月已清洗超過四百六十萬元。
警方指集團的營運中心大約一千呎，內有四間房。行動中檢獲超過四十三張銀行卡、一批銀行戶口資料及密碼、一百三十萬元現金，和超過五千份身份證副本及住址證明等個人資料。
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