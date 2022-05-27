限聚令放寬 新人趕辦婚禮

■現在很多新人選擇舉辦戶外婚禮。

疫情緩和，熱戀成功男女，多趕在限聚令放寬期內拉埋天窗。婚禮顧問歐惠芳表示，早前疫情嚴峻時，生意額急跌九成多，「因為防疫條例很多限制，例如二人限聚令，連請大妗姐都唔得，證婚人同婚宴人數又有上限，很多人索性不搞婚禮。」自上月逐步放寬社交限制，婚宴人數增至一百二十人後，歐說這一行出現小陽春，「之前每個月只有一、兩單，五月起生意明顯好轉，大約升了三成。亦收到很多查詢電話，問我們現在到年尾有沒有期。」歐又說，疫情下婚禮形式也出現轉變，現在很多人會選擇簡單和迷你的婚禮，「為了防疫，現在很多人結婚都沒有兄弟姊妹團，取消接新娘環節。」而近來的定單中，歐說有兩成新人都選擇在戶外草地舉行婚禮，「以前很多家長都反對戶外婚禮，但疫情關係，空曠地方可減低中招機會，而且經濟實惠。」她又預期通關後，會有更多人舉辦婚禮，「因為很多人的親友，都在內地和國外。」