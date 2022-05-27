美研究：「長新冠」多損心肺腎

美國疾控中心最新的「長新冠」研究報告顯示，感染過新冠病毒的六十五歲以下成年人之中，每五人就有一人經歷至少一種長期後遺症；而六十五歲以上長者，則是每四人中就有一人出現至少一項長新冠症狀。



研究報告亦顯示，主要是造成內臟器官的損傷，多在心臟、肺和腎三個部位。



研究指，不論感染者年齡，最常出現的後遺症是呼吸道問題和肌肉骨骼疼痛。而新冠患者康復後，出現呼吸道及肺栓塞等肺部問題的風險，是未感染者的兩倍；與年輕人相比，六十五歲以上長者發生腎衰竭、神經系統問題和大多數心理健康狀況的風險更大。

北韓增逾10萬宗發燒



另外，北韓新增逾十萬五千宗發燒個案，連續三日無新增死亡個案，累計發燒個案超過三百一十七萬宗，六十八宗死亡個案。