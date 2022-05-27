港大6新課程 引入大數據元素

■香港大學入學事務部招生主任吳梓杰表示，港大鼓勵學生到海外交流。

中學文憑試已經結束，並會於七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招大學的最新及熱門課程，部署改選策略。今日會為大家介紹香港大學，港大近年為配合社會發展，引入了不少創科和大數據相關的課程，其中今年九月開辦的六個新課程中，就有四個跟大數據有關，有興趣的同學記得留意。採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供香港大學是本港歷史最悠久的高等教育院校，至今已有一百一十一年歷史，港大一直是尖子首選的心儀學府，該校的十個學院，包括建築學院、文學院、港大經管學院、牙醫學院、教育學院、工程學院、法律學院、李嘉誠醫學院、理學院和社會科學學院，歷年均培育不少精英。根據港大的數字，新學年聯招申請中，暫時以「護理學學士」最受歡迎，有近二千人申請。因應社會對創科和大數據專才的需求，香港大學入學事務部招生主任吳梓杰表示，港大今年九月開辦的六個新課程中，就有不少相關課程，例如工程學院、文學院、理學院和醫學院等，都引入數碼科技和大數據的元素，教授學生相關知識，讓學生及早裝備自己，迎合社會發展。作為綜合型大學，港大除了提供本科課程，還設跨學科的雙學位課程、與海外頂尖院校合辦雙軌雙學位課程等等。吳梓杰表示，港大鼓勵學生出外交流，亦跟來自四十八個國家或地區內，共三百八十二所院校合作，為學生提供交流的機會。入學要求方面，申請港大的文憑試考生，最基本收生要求是「332233」，但個別課程有特定入學要求，例如指定科目要求、額外科目或等級要求，考慮因素更會涵蓋個人作品、面試表現、學習概覽及能力傾向習作等，務求全面評核申請人能力。更新入學要求 數學延伸視為選修吳梓杰說，港大今年收生要求亦有更新，「數學延伸部份（M1/M2），以往不被視為選修科，但今年起，亦會視為等同於一個選修科，即如果同學想以數學延伸部份作為選修科，成績須達第三級，才達入學要求。」此外，今年有五個課程，都有更新入學要求，包括「文理學士（設計＋）」、「文理學士（環球衞生及發展）」、「文理學士（應用人工智能）」、「理學士（言語及聽覺科學）」和「工學學士（工程科學）」，有意報讀相關課程的考生，要留意其最新入學要求。今年九月，港大將新開辦六個新課程，其中四個和大數據有關，包括「文學士（人文及數碼科技）」、「理學士（營銷分析及科技）」、「工學學士（數據科學及工程）」和「理學士（生物訊息學）」，提升學生在不同專業的競爭力。至於其餘兩個新課程，分別為「理學士及法學士（雙學位課程）」和「心理學學士」。吳梓杰補充，「理學士及法學士（雙學位課程）」為五年制課程，成立目的是有見現時一些創科人才，須為其發明申請專利，當中需要法律知識，故港大提供該課程，培育對科創有興趣的學生，也有法律背景；至於「心理學學士」，本來是「社會科學學士」課程下的科目，但今年九月起卻成為獨立課程，同學修畢學士課程後，可以修讀專業範疇的心理學課程，如臨牀心理學和教育心理學，也可從事心理學有關方面的研究。除了六個新課程外，新學年的「工商管理學學士（商業分析）」屬課程重組（原來是「工商管理學學士（資訊系統）」），新課程安排下，學生在低年級時，會修讀核心課程，包括程式語言、數據庫管理、基礎商業分析、管理信息系統、決策及風險分析等，協助學生打穩基礎，為高年級高階課程做好準備。此外，學生亦可修讀分析和商業應用選修科目，讓學生學習如人工智能、大數據、社交媒體及其他最新資訊科技發展的知識，配合社會需求。