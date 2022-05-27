內地增460本土病例 上海中學生下月可復課

內地前天新增四百六十宗新冠本土個案，上海佔三百三十八宗。上海高三、高二學生從下月六日起，初三生從下月十三日起可選擇返校復課，每所復課的學校會建立核酸採樣點，師生每天到校前要做一次抗原檢測、離校前完成一次核酸採樣，在校接受兩次體溫檢測。中小學其他各年級學生則繼續居家在線學習至學期結束。



深圳市政府發出公告，指疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人須額外提供逝者核酸檢測證明。深圳殯儀館向傳媒證實，該政策自今年以來一直存在，若無法出示逝者二十四小時內的核酸檢測證明，可提供家屬的核酸證明。北京則新增四十五宗個案。



此外，台灣新增八萬一千宗本土確診，再多一百零四名患者死亡，連續兩日創新高。