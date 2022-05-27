錦田5牛出發 如「港版奔牛節」

不少新界人都已習慣「與牛同行」。有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，指朋友前晚駕車駛至元朗錦田郵政局對開的一段錦田公路時，突然看見五隻牛從左邊行人路緩緩步出，「等齊牛」後再成群結隊向前奔跑，情況壯觀如舉辦香港版奔牛節（見圖）。



不少網民留言指很有趣，表示「牛勢凶凶~勢不可擋」、「林寶堅尼車展」（蠻牛為超級跑車製造商林寶堅尼的徽章標誌）。但亦有網民認為，情況危險，「如果撞到車主架車應該唔會再覺得搞笑」。