星光大道小童至愛 肚皮被彩筆塗鴉 ﻿麥兜銅像慘遭「紋身」﻿

尖沙嘴「麥兜」銅像慘被「紋身」，事發於昨晨九時許，尖沙嘴星光大道保安員巡邏時，發現放置在大道的卡通人物「麥兜」銅像，其肚皮位置被人以彩筆塗鴉，通知上級報警求助。警員接報到場後，曾在附近一帶兜截可疑人士，惟未有發現，其後警員翻看附近閉路電視片段，以追查犯案者影蹤，暫時未有人被捕。現場所見，「麥兜」銅像沒嚴重損毀，工作人員其後把銅像圍封，等候維修工作。「麥兜」是香港創作的卡通人物，由謝立文創作，麥家碧繪畫。由於「麥兜」外形趣致，加上故事題材皆為香港時事與瑣事，配以「港式幽默」，令「麥兜」成為家喻戶曉的卡通人物，更在二○○一年走上大銀幕。至於位於星光大道的「麥兜」銅像，刻意設計成「坐低」，讓大小朋友更易親近。