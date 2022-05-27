康健醫療與香港市民風雨同路三十載 月內向全港學童免費派發數十萬個快速檢測包

康健醫療紮根香港33年，一路走來，以健康成就美好生活為發展使命，以向市民提供優質醫療服務為己任。面對前所未有的新冠肺炎疫情，康健醫療貫徹履行「取諸社會，用諸社會」的企業社會責任，急民所急、解民所困，致力於抗疫事業。疫情無情，人間有愛。康健醫療繼2020年疫情爆發之初發起「口罩暖萬心行動」向有迫切需要的基層學童和病童免費派發逾3萬個口罩後，眼見第五波疫情高峰令公營醫療不勝負荷，康健醫療今年3月啟動「康健360」會員計劃，向全港市民送出永久免費會籍，提供一系列會員尊享的醫療保健服務，冀協助紓緩本地醫療壓力。派數十萬個檢測包惠及數萬學童家庭上月中旬，教育局宣佈全港幼稚園、小學及中學自4月19日起逐步復課，並要求學生每日上學前須進行快速檢測且呈陰性才准回校。然而，市面快速檢測包供應短缺、售價居高不下，對不少學童家庭構成壓力和負擔。有見及此，康健醫療透過「康健360」會員計劃，於4月19日至5月19日期間，在遍佈港九新界的三十多間康健醫務中心設置派發點，向學童家庭每週免費派發5個快速檢測包，累計派發數十萬個快速檢測包幫助學童返校上課，深得家長歡迎及認同，受惠家庭數以萬計。多元疫苗接種渠道 築構本地保護屏障事實上，康健醫療過去兩年在抗疫路上未曾停步，致力為香港社會打造多條便捷新冠疫苗接種渠道，減低市民一旦染疫的重症或死亡風險，截至2022年4月止，康健醫療已為全港市民接種新冠疫苗逾100萬劑。自2021年3月起，康健醫療便已於旗下指定醫務中心免費提供新冠疫苗接種服務，並陸續營運多個社區疫苗接種中心和公營醫院疫苗接種站，更成立外展疫苗接種團隊四出為大型機構員工接種新冠疫苗，以及支持政府展開全港疫苗到戶接種服務，為未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者及因病患或殘疾而行動不便之人士免費接種新冠疫苗。2022年伊始，第五波新冠肺炎疫情肆虐全港、人人自危，觸發一輪新冠疫苗接種潮。康健醫療急市民所急，及時推出由貨櫃經醫療級別改裝而成的流動疫苗接種站，靈活穿梭多區為廣大市民接種新冠疫苗。開展新冠核酸檢測 運營社區隔離設施除新冠疫苗接種服務以外，康健醫療早於2020年8月便聯合一間醫療檢測機構在總部大樓開設一所大型核酸檢測化驗中心，為香港市民提供病毒核酸檢測服務。另外，康健醫療的關聯公司香港體檢及醫學診斷中心有限公司亦有提供病毒核酸檢測服務。截至2022年4月止，已累計檢測逾350萬例。另外，康健醫療亦在香港疫情嚴峻的時刻主動伸出援手，積極參與社區隔離設施抗疫工作。2022年3月下旬，康健醫療接管營運管理青衣社區隔離設施附屬醫療站，同時參與營運專門照顧長者的啟德暫託中心，派駐醫護人員提供全天候醫療支援。作為香港規模最大、歷史最悠久的上市醫療集團之一，康健醫療責無旁貸，始終站在防疫、抗疫、控疫最前線，開展新冠病毒核酸檢測、疫苗接種服務，並為隔離設施提供醫療支持等等，致力為香港市民提供高水平和具信譽的醫療服務。康健醫療未來將再接再厲，持續積極參與政府的抗疫事業，與香港市民一起同行望遠，攜手踏平崎嶇，築建美好生活。