駐港特派員：維護法治確保港穩定

外交部駐港特派員公署特派員劉光源，出席一個有關法治的國際論壇致辭時表示，香港需要繼續維護法治，以確保「一國兩制」持續成功，維持香港繁榮穩定。《憲法》和《基本法》共同構建香港特區的憲制基礎，因此維護法治，就必須先維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序。



他指，中央政府依據《憲法》和《基本法》，在香港落實《香港國安法》和完善選舉制度，堵塞香港主要的法律漏洞，令香港由亂轉治。



他批評，部份國家以制定保護法規為名實行霸權，例如有國家聲稱維護國際秩序，卻選擇性執行國際法規；有國家以民主之名，實行反民主的活動，如舉辦所謂「民主峰會」，提出荒謬的論述。