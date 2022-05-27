小型無人機令下月生效

《小型無人機令》將於下月一日正式生效，屆時政府將會規管二十五公斤以下的小型無人機，不同風險的小型無人機操作，會按照小型無人機的重量和其操作風險水平，而有相應的規管要求，包括小型無人機的註冊及標籤、遙控駕駛員的註冊、操作規定、保險等。



《小型無人機令》亦授予權力給民航處處長，保安局局長以及警務處處長，分別就航空安全，保安理由以及公共安全或緊急情況等原因，設立限制飛行區，限制所有小型無人機於該區上空飛行。



警方提醒市民，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。任何人危險操作小型無人機，危及人或財產，即屬犯法，一經定罪最高可被判監禁兩年及罰款十萬元。

