教育局「放榜三寶」 助DSE生覓出路

中學文憑試將於七月二十日放榜，教育局為協助應屆中六學生為放榜日作好準備，特別製作「放榜三寶」，即「e導航」、「升學及就業地圖」及「放榜指南針」，並已上載教育局網站，讓中六學生、家長及學校能適時獲取多元出路的最新資訊。



學生、家長及學校可透過電子工具「e導航」搜尋本地不同程度的課程資料，包括學士學位、副學位及毅進文憑課程。「升學及就業地圖」提供多元出路的資訊及報讀院校的重要日程。「放榜指南針」則臚列各項與文憑試放榜相關的重要信息，如升學、多元出路等有用資訊。