市建局逾百億重建住宅項目 九龍城街市清拆 老店難捨多年情

老區九龍城變天！市建局啟動九龍城區「衙前圍道/賈炳達道」項目，地盤總面積逾三點七萬平方米，影響約一千六百個住戶及一百四十個地舖，包括清拆九龍城街市，之後會重置在新建的政府綜合大樓；項目可興建約四千三百五十個住宅單位，預料二○三六至三七年落成；估計今次收購涉及過百億元。市建局期望保留區內「小街飲食文化區」的地區形象，重建後會安排特色店舖及食肆在當區繼續經營。有老牌食肆負責人坦言不捨得，憂重建難免影響生意。市建局昨宣佈，將重建位於九龍城衙前圍道及賈炳達道的大型項目，地盤總面積逾三點七萬平方米，涉及約一百二十個街號的樓宇，平均樓齡約五十八年。整個計劃可興建約四千三百五十個中小住宅單位，是項目內現存樓宇群單位總數的五點二倍。市建局指項目共有三個地盤，主地盤介乎賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道之間，日後將重點興建住宅，但不包括衙前塱道的「御門．前」，因樓齡「好後生」；東面地盤毗連太子道東及打鼓嶺道；北面地盤則位於賈炳達道公園範圍內。建4350住宅單位當局將重新規劃三個地盤的土地用途，其中北面地盤內的賈炳達道公園部份土地，將興建一棟新政府綜合大樓，讓現時主地盤內的九龍城市政大廈，連同九龍城街市等，最快二○三○年無縫在新大樓重置。日後將衙前圍道、南角道改為兩條至少闊十八米的綠化行人路，連接新政府綜合大樓，兩旁會提供地舖。此外會興建一個地下停車場提供三百六十個公眾車位。九龍城區內有許多泰國人聚居，亦有不少特色老店及食肆，市建局期望能原區經營，強化「小街飲食文化區」的地區形象。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強指完成凍結人口調查，以及第二階段社會影響評估報告後，會了解小店面對何種困難，以定出最終回遷方案。老店願考慮回遷方案在九龍城衙前塱道經營二十七年的潮州食肆「澄海老四」負責人四哥向本報表示，在當區經營多年，建立一定口碑，每日均有許多街坊熟客幫襯，重建必然會影響生意；若回遷方案合理，願意返回九龍城繼續經營；在南角道經營逾六十年的茶葉舖負責人則指舊區重建是好事，但該區富人情味，日後或要搬遷到其他地方，感到不捨。