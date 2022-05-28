區內明星街市 發哥杜Sir常光顧

九龍城街市這個「明星街市」，堪稱鎮區之寶，除了貨物新鮮，不少大明星如周潤發、劉青雲、大導演杜琪峯等不時光顧，讓市民買餸也能享受追星樂趣。有藝人得悉日後清拆都非常不捨。



二○一六年二月的農曆大除夕，便有傳媒在九龍城街市「野生捕獲」劉青雲，當時以市民身份談買雞。同時，周華記雞檔的玲姐因悉心打扮而走紅，被稱為「賣雞女王」。



藝人森美回覆查詢時笑言：「嗰度好多明星，俾啲買餸太太人生小趣味，真係唔捨得。」藝人陳山聰說：「當年爹哋一個最好兄弟喺嗰度賣雞鴨，我爹哋成日去佢個檔口打牌，我就跟埋成日去玩。」身兼市建局非執行董事的立法會議員鄭泳舜指九龍城街市是市民的集體回憶，促做好重置的無縫交接，九龍城區議員兼立法會議員楊永杰指在賈炳達道公園重置九龍城街市等，是搶休憩用地。