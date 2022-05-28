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康泰推「神秘沙頭角 」生態遊

2022-05-28 列印
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早前《施政報告》提出「北部都會區發展策略」，包括逐步開放邊境禁區的沙頭角墟，以發展生態旅遊。

康泰旅行社宣佈獲旅遊業議會甄選，成為六至八月開放沙頭角禁區本地遊的首批旅行社，將舉辦「神秘的沙頭角禁區（碼頭）、荔枝窩、流水響一天遊 」。

該旅行團將於下月十八日出發，行程包括遊覽有「香港小桂林」之稱的流水響水塘，乘車到沙頭角禁區在車上眺望中央街，遊覽沙頭角市集，旅客也可使用平日只限禁區居民使用的沙頭角公眾碼頭，乘坐專船前往新界東北最大客家村落荔枝窩，遊覽當地二百多間排列整齊的山坡小屋與周邊客家村。
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