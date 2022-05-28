「男新冠」康復者15分鐘變5分鐘 大學肉蓯蓉UCF重振男士雄風

大學18年研究肉蓯蓉 含解聯偶因子（UCF™）
陳先生（化名）47歲，確診康復後感覺有氣無力如做完一場大手術，持久力急劇下降， 與太太恩愛由確診前大約15分鐘大減至5分鐘，甚至試過「未開始運動」已完事的情況。陳先生擔心功能會成為永久傷害無法復原，於是嘗試服用「肉蓯蓉UCF™」，服用1個月後感到睡眠質素及精力均有明顯改善，期望3個月後可再虎虎生威。肉蓯蓉是珍貴草本植物，有「沙漠人參」之稱，它能強壯機能, 有保腎陽、益精血、延緩衰老功效、且溫和無副作用。
UCF™如人體發電機 增加細胞能量70% 強壯機能 保腎陽、益精血
大學生命科學部教授，以現代醫學藥理深入研究多種中西草本植物，早於十八年前，已於國際權威科研期刊發表關於肉蓯蓉的科研報告，證實人體細胞內存在着很多發電機，肉蓯蓉蘊含獨特的「解偶聯因子UCF™ (Uncoupling Factors）」。
全效提升: 持久力、精力、專注力
UCF™能透過提高線粒體內膜流動性，提昇自身細胞產生能量的能力。UCF™能增加細胞的發電量之餘，更可因應身體需要產生適量能量，一邊消耗一邊製造。含有UCF™的細胞可增加高達70%能量，提供源源不絕的運動表現，「想做就做」從心所欲。由於「肉蓯蓉UCF™」, 不是靠刺激交減神經來增加身體能量產生，因此其食用安全性極高。大學與商界合作研製成「卡道斯-MEN25X」 ,產品純天然, 安全無副作用,三高人士可與西藥相隔3小時服，於萬寧發售，查詢3422-3866， WhatsApp查詢5262-4555， 可於卡道斯網站訂購www.kadosh.hk。
資料由客戶提供