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大埔墟馬場站 明年中加裝幕門

2022-05-28 列印
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港鐵東鐵線車站仍未有月台幕門。港鐵車務總監李家潤昨指早前已在東鐵車站完成月台加固工程，預計明年中先在大埔墟站和馬場站加裝幕門，但未正面回應何時在全線安裝；遭多名立法會議員批評港鐵計劃安裝月台幕門工程近十年，仍未能提交時間表是不合理。就東鐵線過海段本月中開通，全線改用韓國製九卡車，李家潤指現正尋覓地方展示退役的十二卡列車，讓大眾「睇到『黃頭』、『烏蠅頭』嘅風姿」。
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