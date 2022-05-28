大埔墟馬場站 明年中加裝幕門
市建局逾百億重建住宅項目 九龍城街市清拆 老店難捨多年情
老區九龍城變天！市建局啟動九龍城區「衙前圍道/賈炳達道」項目，地盤總面積逾三點七萬平方米，影響約一千六百個住戶及一百四十個地舖，包括清拆九龍城街市，之後會重置在新建的政府綜合大樓；項目可興建約四千三百...
2022-05-28
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主持中央政治局會議 習近平：要做好政治協商工作
國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議，審議《中國共產黨政治協商工作條例》，強調要做好政治協商工作，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，確保正確的政治方向。會議指出，政治協商是中國共產黨領導的...
2022-05-28
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普京：制裁加劇糧食供應中斷
俄烏激戰，數以千計俄軍兵分三路進攻烏東，企圖包圍北頓涅茨克和利西昌斯克的烏軍，欲速戰速決，掌控頓巴斯地區。北頓涅茨克市長表示，至少有一千五百人在近日戰事喪生，約一萬三千人仍被困於城內，市內六成建築受到...
2022-05-28
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映灣園3房獲投資客790萬承接
二手市場議幅收窄，個別仍有單位以低市價成交。據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理黎景南表示，東涌映灣園最新促成5座低層D室成交，面積685方呎，3房套房間隔，享山景，叫價800萬，放盤約三個月，...
2022-05-27
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中概股發威 恒指高收581點
外圍氣氛回暖，中概股狀態大勇，阿里巴巴（9988）績後勁飆12%，帶動港股高開，日內升幅收窄，惟尾市再獲好友反攻，恒指最終收報20679點，升581點，一口氣升穿10天線及20天線，仍受制50天線，大...
2022-05-28
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歐聯決戰 3雄爭「金」
今年金球獎評選呈三強鼎立之勢，以西甲神射手身分助皇家馬德里封王的射手賓施馬，跟助利物浦捧走英格蘭聯賽盃及足總盃的穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼爭逐，沙拿還是英超金靴和助攻王，沙迪奧文尼則有非洲國家盃冠軍加持...
2022-05-28
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41吋長腿索人妻 41吋長腿索人妻 佢仲Open過我
去年ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》引爆全城熱話，擁41吋長腿兼好身材再加甜美靚樣的26歲Luna（李月兒），更被封為「最索人妻」，節目後已決定向幕前發展，之前仲跟ERROR的肥仔和阿Dee再合作拍電...
2022-05-28
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李純恩 - 非常矛盾｜好好過日子
這天在facebook上見朋友發通知：「如我的fb傳任何連接給你，切勿打開。」今時今日，一看這樣的通知，自然知道發生甚麼事情了。facebook本來是朋友間的社交媒體，理論上，可以看見你發帖的人都是認...
2022-05-28
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希威森後上封王 班德禮包辦第四口孖寶 羅富全三W開心精神
昨晚谷戰練馬師以羅富全成績最好，先後勝出「合約精神」、「大眾開心」和「越駿知己」，賽後在榜首領先蔡約翰三W。而班德禮憑姚廄「玩具達人」和容廄「帝豪精彩」起孖，但騎師王卻不敵希威森，後者憑「宜春輝煌」食...
2022-05-26
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