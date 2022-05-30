啟德碼頭閒置 鼓浪嶼號來港 公海遊7月復航

■啟德郵輪碼頭現時沒有郵輪使用，旁邊空地就有社區隔離設施。

■「鼓浪嶼號」海景房。

第五波疫情高峰期，政府煞停郵輪公海遊，兩間在本地營運的郵輪公司，一間撤出香港，另一間進入臨時清盤程序，公海遊全面消失。政府因應疫情放緩，早前容許公海遊復辦，隨即面對尷尬局面，啟德郵輪碼頭閒置，郵輪服務停頓。本報獲悉，政府正與中旅集團商討，希望集團旗下的郵輪「鼓浪嶼號」來港開辦公海遊，冀七月成事，但由於要招聘人手、改善船上設施等，或今年暑假才啟航，令啟德郵輪碼頭不至於淪為「空港」。新冠疫情初期，外地多艘郵輪爆發嚴重疫情，導致兩年多以來，港府每逢疫情轉差，就停止郵輪運作，令業界損失慘重。去年八月，星夢郵輪及皇家加勒比國際遊輪一度在港復辦公海遊，至今年一月初第五波疫情爆發，政府又煞停公海遊。招募人手 改善設施隨着疫情緩和，政府於五月中第二階段放寬社交距離措施，包括復辦公海遊。但星夢郵輪進入申請清盤程序，無法復辦公海遊。皇家加勒比國際遊輪於今年四月將旗下的「海洋光譜號」撤出香港，調往新加坡營運公海遊。據悉，皇家加勒比國際遊輪曾詢問政府，要求定出公海遊的「熔斷機制」，但當局遲遲未有具體說法，遂將業務調至有清晰標準的新加坡。業界人士對本報指出，政府正與中國旅遊集團商討，希望中旅旗下「星旅遠洋郵輪」公司的郵輪「鼓浪嶼號」來港開辦公海遊。但「鼓浪嶼號」未有在港營運的經驗，亦不熟悉本港市場，且船員全是內地人，未知能否符合港人要求。據悉，該公司正檢討船上膳食等服務，並招募船員，同時制定檢疫安排，以符合港府要求。由於籌備需時，估計最快在七月在港啟航，若遇上阻滯，或推遲至今暑假才來港開辦服務。據悉，港府一直希望啟德郵輪碼頭可以重新運作，避免碼頭空空如也，陷入閒置的困局。商務及經濟發展局長邱騰華日前表示，一直與郵輪公司商討安排，強調如有公司願意，可以隨時來港展開公海遊行程。