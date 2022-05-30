航班熔斷再放寬 首犯罰兩萬不停飛

商界要求放寬針對航班的限制，政府決定由周三起再次放寬「航班熔斷機制」，同一航班如有三名或以上乘客確診，另加任何乘客未符登機條件，如十日內首次觸犯，航空公司會先被警告並罰款兩萬元。如十日內第二次觸犯，才會被停飛五日。此外，海外抵港人士，抵港後第九日須額外接受核酸檢測。



按現行機制，如有三名或以上乘客確診，另加任何乘客未符登機條件，有關航線須停飛五天。政府宣佈，下月一日起更新上述機制，如十日內首次觸犯，航空公司會被機管局警告並罰款兩萬元，若航空公司拒絕支付罰款，則要禁飛五日；如十日內第二次觸及，則要求航線停飛。政府表示，新措施是為了促使航空公司盡力查核乘客登機條件。此外，現時如同一航班上有五名或以上乘客，或全機百分之五或以上乘客確診，有關航線須停飛五天，政府將維持該安排。



政府指，本周三起，海外或台灣抵港人士，只須出示登機前四十八小時核酸檢測證明，毋須出示化驗所或醫療機構獲ISO 15189認證。三歲以下幼童，以及經香港轉機或過境的旅客，毋須在登機前接受核酸檢測。新冠康復者如持有指定文件，證明登機前十四至九十日內曾受感染並已康復，以及取得二十四小時內快速檢測陰性證明，可例外獲准登機來港。

抵港第9日額外強檢



此外，上周二或之後由海外及台灣抵港的人士，完成七天檢疫後，須額外於抵港第九日，到社區檢測中心等地接受強制檢測。衞生防護中心表示，若患者潛伏期長，會後期才感染，因此第九天額外進行檢測，可及早發現病例。



中華廠商聯合會會長史立德認為，今次放寬是個好開始，能確保香港航空樞紐中心的地位，期望未來能逐步取消機制。國泰航空歡迎新調整，強調已因應近期措施，恢復更多航班。