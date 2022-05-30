下階段疫苗通明起實施 60萬人到期未打第3針

第三階段疫苗通行證將在周二起實施，市民進入指定場所須要接種三劑疫苗。公務員事務局局長聶德權指，目前仍有六十萬人在接種兩劑疫苗六個月後，仍未接種第三針，呼籲盡快接種。部份接種中心外一連多日出現人龍。



聶德權指該六十萬人，當中部份人可能曾經感染但無申報，因此政府未有康復紀錄，但他強調有關人士在康復後一個月已可接種疫苗。在設於旺角界限街體育館的社區疫苗接種中心外，連續兩天出現人龍；該中心昨日預約名額幾乎爆滿，另有不少無預約的六十歲或以上合資格長者到場排即日籌。



當局由六月一日起將會關閉數間接種中心，聶說仍會保持每日七萬劑的接種劑次，以應付需求；在完成第三針以至第四針前，接種仍是免費。