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果子貍現身堅尼地城公園

2022-05-30 列印
■一隻果子貍在西安里休憩花園一棵約十米高的大樹上停留。
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堅尼地城有果子貍出沒，警方在昨日近中午十二時接獲途人報案指，一隻果子貍在西安里休憩花園一棵約十米高的大樹上停留，一時在樹枝上休息，一時在枝上遊走。愛護動物協會人員、消防員到場，目測果子貍無受傷，也沒有即時危險，認為毋須捕捉後離開。

果子貍是香港受保護的野生動物，任何人不得狩獵、售賣、出口、或管有受保護的本地野生動物；如干犯法例最高可被判罰款十萬元及入獄一年。
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