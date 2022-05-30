陳茂波：《國安法》 實施 鞏固港金融中心地位

財政司司長陳茂波昨在網誌指，俄烏衝突顯示美國將美元及國際金融系統武器化，赤裸地扭曲和干擾國際金融市場的運作，成為國家及企業需評估的風險，未來必須以「總體國家安全觀」來看香港的發展，以「底線思維」做好各種防禦風險的準備。他指在《香港國安法》實施後，香港國際金融中心地位得到進一步鞏固，本港的新股集資額超過六千五百億，較實施前的同一時期增加超過三成。