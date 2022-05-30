陳茂波：《國安法》 實施 鞏固港金融中心地位
啟德碼頭閒置 鼓浪嶼號來港 公海遊7月復航
第五波疫情高峰期，政府煞停郵輪公海遊，兩間在本地營運的郵輪公司，一間撤出香港，另一間進入臨時清盤程序，公海遊全面消失。政府因應疫情放緩，早前容許公海遊復辦，隨即面對尷尬局面，啟德郵輪碼頭閒置，郵輪服務...
2022-05-30
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中國居民財富僅次美國
去年達687萬億人民幣中國經濟學家任澤平和新湖財富投資管理有限公司聯合發佈《中國財富報告2022》，指出二○二一年中國居民財富總量達六百八十七萬億人民幣，中國居民財富規模僅次於美國。報告指，去年中國居...
2022-05-30
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巴黎警催淚彈驅散 歐聯決賽球迷場外鼓譟
歐聯決賽上周六在法國巴黎舉行，皇家馬德里一比零擊敗利物浦奪冠。然而，賽前場外爆發衝突，由於保安及門票問題，令賽事需要延遲半小時開始，大批利物浦球迷未能準時入場，期間有人試圖闖入場地，巴黎警方施放催淚彈...
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屋苑頻錄上車客入市
上車客仍是樓市入市主要動力，據《星島地產網》報道，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗翠韻華庭4座低層F室，面積446方呎，兩房間隔，獲年輕上車客議價後以543.8萬承接，呎價12193元。世紀21...
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憧憬美通脹見頂ETF互通料刺激交投 外圍回穩 恒指料向好
美國核心個人消費支出（PCE）連續兩個月回落，投資者憧憬通脹見頂，美股上周五表現造好。有市場分析指，受外圍氣氛推動，加上ETF納入「港股通」有利股市交投，預料恒指周一將會高開，本周恒指料反覆向上，波幅...
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肥安之「皇」道
周六歐聯決賽，皇家馬德里在法國聖但尼法蘭西體育場1:0小勝利物浦，第十四次封王，教練安察洛堤球員和教練時代合共六奪大耳朵盃，更是無出其右。銀河艦隊今季歐聯不被看好，但淘汰賽階段先後險勝巴黎聖日耳門、車...
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湯唯IU大熱倒灶失影后 宋康昊首奪康城影帝 朴贊郁膺最佳導演
第75屆康城電影節閉幕禮及頒獎禮，於當地時間前晚舉行，著名韓國男星宋康昊憑《孩子轉運站》首度榮封康城影帝，亦成為首位奪得此獎的韓國影星。原本呼聲甚高的湯唯及IU（李知恩）同告不敵伊朗女星Zar Ami...
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李一飄 - 引入電子呼救器 補人力拯救不足｜社論
近年私人屋苑接二連三發生泳池遇溺案件，最新一宗，在上周六晚上發生，地點是九龍站上蓋豪宅君臨天下，兩名七歲女童在會所一個戶外泳池遇溺，一人送院後證實死亡，另一人情況嚴重。即使有救生員在場，卻無察覺出事，...
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蔡約翰梅開二度 姚本輝何澤堯起孖 潘頓三W奪標封王
昨日潘頓憑容廄「盈嵐」、葉廄「大才」和東廄「美麗同享」三W兼做騎師王，後駒勝出國際三級賽獅子山錦標。至於蔡約翰憑「健康快駒」和「勝得出色」起孖，賽後仍落後羅富全兩W。其餘姚本輝勝出「機械戰士」和「英之...
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