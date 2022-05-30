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聶德權：公僕盼加薪合理 當局會檢視各項因素

2022-05-30 列印
■當局指，公務員加薪不能只看淨指標，仍會考慮各項因素。
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薪酬趨勢調查委員會早前公佈，今年高層公務員薪酬趨勢淨指標百分之七點二六，中層百分之四點五五，低層百分之二點○四。公務員事務局局長聶德權指加幅不能只看淨指標，政府仍會考慮公務員士氣、整體經濟情況等其他因素。他指公務員過去兩年都凍薪，對加薪會有合理看法；結果雖然未能反映有些機構裁員或放無薪假等現象，但在考慮經濟情況時，會參考失業率及就業不足率等。他又指有空間探討調查方法。
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