兩女童遇溺1死1危殆 泳池救生員稱無呼叫聲

事發在前晚八時許，兩名女童於君臨天下會所一個一點五米深戶外泳池內遇溺，救護員接報趕至，發現兩名女童昏迷，遂把她們送院搶救，其中一名姓熊女童不幸身亡，另一名韓國籍女童經搶救後情况仍然危殆。現場所見，泳池旁邊遺下兩個大型吹氣浮物玩具。據現場消息指，兩名女童皆為屋苑住戶並相識。
據悉，兩名七歲女童本身都懂得游泳，當時家人就在池邊陪伴。事發一刻，有兩名救生員當值，兩人指事發時聽不到兩女童遇溺呼叫聲，故此未能即時救援。兩名女童被救起時沒穿救生衣及水泡，而涉事的戶外泳池昨日未有開放，遇溺原因仍有待調查。
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2022-05-30
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2022-05-30
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2022-05-30
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2022-05-30
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2022-05-30
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2022-05-30