公屋走廊塞滿雜物 網民憂出意外

有公屋住戶facebook專頁「公務員secrets」指，其居住公屋樓層的走廊有大量雜物堆積如山。從網片可見垃圾房外的位置堆滿大量的雜物，幾乎塞滿整條走廊，僅剩狹窄的通道讓人前行。堆積的雜物包括木櫃、膠箱、衣物及尼龍袋等，質疑房署一直沒有處理問題，為其他住戶帶來極大的困擾，引起網民熱論。



網民擔心雜物堆積走廊，引起安全的隱憂，「如果發生火警就大件事喇」。