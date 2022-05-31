茶記平價啤無限量供應 旺角橋底「蘭桂坊」 老外犯聚除罩狂飲

■上周五晚，外籍少男少女在康樂餐廳後巷的小公園群聚。

政府放寬酒吧限聚令後，中環兩間酒吧即爆疫情，令人擔心病毒擴散。本報發現，旺角橋底一間隱世餐廳，近年是外籍年輕人聚腳熱點，儼如「旺角蘭桂坊」，在當局放寬限聚令後，熱鬧場面再現，有外籍男女在餐廳聚餐後，移師後巷的公園群聚，各人除口罩暢飲，令人擔心出現「飲酒染疫群組」。有區議員要求警員入夜後增強在油尖旺區的巡查，防止「酒客」在公共地方違反限聚令和口罩令。位於旺角街市旁、深圳街的「康樂餐廳」，外觀不起眼，但近年來深受外國年輕人的歡迎。據悉，茶餐廳老闆多年前曾收留一名流落街頭的外國青年，這則「好人好事」在本港外國人圈子流傳，吸引很多外籍年輕人每逢周末到來撐場。公園仔聚集吹水餐廳裝潢普通，勝在價廉物美，每人收數十元，即可任飲任食，享用糖醋魚塊、咖哩雞、炸春卷等美食，亦可以一過「啤酒癮」，現場的平價啤酒無限量供應。由於眾多外籍年輕人捧場，每逢周末必定滿座，人數多至逼滿餐廳的後巷和對開天橋底的公園仔，有人形容是「旺角蘭桂坊」。但自疫情兩年多前爆發之後，「康樂餐廳」入夜之後就變得水盡鵝飛。近日政府容許食肆晚市堂食至十二時，並放寬公眾地方四人聚集，「康樂餐廳」晚上的生氣再現，每逢周末又成為外籍年輕人聚餐的聖地，各人一邊享受傳統港式美食，一邊與友人灌啤酒。本報記者上周五晚上約十一時半，即政府規定晚市堂食還有半小時，見到「康樂餐廳」後巷和公園仔仍有二、三十名外籍年輕人聚集，他們幾人一組，部份多過四人，而組與組之間距離不足一點五米，疑違反限聚令，加上各人手中拿着酒杯或煙仔，脫下口罩飲酒或吸煙，旁若無人地交談，也涉違反口罩令。本報記者向「康樂餐廳」查問情況，對方不願回應。區議員促當局多巡查油尖旺區議會佐敦北選區議員何富榮說，不時見油尖旺社區有人在公園等公共地方聚集。他建議街坊宜多加留意，不要違反限聚令，以免觸發疫情，而當局亦要做好教育及宣傳工作，警方應加派人力在區內巡邏。