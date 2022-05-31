酒吧群組多19人中招 防疫措施或加辣

本港昨天新增二百七十八宗新冠病毒確診個案，中環兩間爆疫酒吧的群組擴大，合共多十九人染疫。衞生防護中心指，兩間爆疫酒吧人流多，絕大部份人都除下口罩玩樂，通風又不理想。中心相信，當局會就這次酒吧爆疫審視，或要求實施額外的防疫措施。



中環「ZENTRAL」酒吧多八名顧客染疫，累計二十三人中招，年齡介乎十七至三十歲。早前到過「ZENTRAL」酒吧的確診中學兼職籃球教練，其籃球隊再多一名學生中招，共八名學生感染。至於中環「Iron Fairies & J. Boroski」酒吧新增十一人染疫，累計二十二人中招，年齡介乎十八至四十五歲。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，有兩名確診者同日曾先後到訪這兩間酒吧，他們相識，其中一人上周四發病，相信在酒吧受感染，另一人無病徵，中心仍在調查爆發源頭。他形容兩間酒吧人流多，絕大部份人都除下口罩，場內鮮風量及換氣量均不理想。



被問及會否考慮收緊酒吧的防疫措施，歐指酒吧重開後一定要遵守現行處所規定，包括環境、通風、疫苗通行症等，料當局會就今次爆發審視酒吧需否作額外防疫措施，並調查兩間酒吧有否違反人數上限。



此外，再多四宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1本地個案，當中三人為一家人，涉及兩母女及外傭，住在鰂魚涌康景花園C座，同大廈早前出現太古城麥當勞群組患者；另一名病人住在太古城高山台廬山閣，筲箕灣及太古一帶疑有隱形患者。歐又澄清，BA.2.12.1是Omicron的分支，不屬於全新的變種病毒，初步數據顯示BA.2.12.1或有更高傳播力，但未有證據會增加重症風險。