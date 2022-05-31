﻿習近平接見李家超﻿ ﻿讚愛國愛港立場堅定﻿

國家主席習近平昨日在北京接見候任行政長官李家超，讚揚他愛國愛港立場堅定，敢於擔當、積極作為，對維護國家安全及香港的繁榮穩定作出貢獻，中央對他充份肯定及充份信任。李家超衷心感謝中央對其信任，強調定當克盡己任，不負中央的信任。



習近平昨午在釣魚台國賓館接見李家超，兩人合照時均戴上口罩，未有握手。發言時，習近平除下口罩，他祝賀李家超當選行政長官，讚揚李家超愛國愛港立場堅定，敢於擔當、積極作為，在不同的崗位上都盡職盡責，對維護國家安全及香港的繁榮穩定作出貢獻。中央對他充份肯定，也是充份信任。他說，在中央政府、香港特別行政區政府和社會各界的共同努力下，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處於由治及興的關鍵時期。相信新一屆特別行政區政府施政一定會展現新氣象，香港發展也一定會譜寫新篇章。



習指，實踐證明，新選舉制度對於落實愛國者治港、保障香港市民行使當家做主權利、推動形成社會各階層、各界別齊心協力建設香港的良好局面，發揮了決定性作用。他強調，這是一套符合「一國兩制」的方針，符合香港實際、香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜、長期堅持。

「不負香港市民期望」



李家超感謝習近平的勉勵，強調衷心感謝中央對他的信任，任命他為香港第六任行政長官，強調這是他畢生的榮幸。他定當克盡己任、肩負使命、全力以赴，不負中央的信任、不負香港市民的期望。



與會者包括主管港澳事務的國務院副總理韓正，及全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍。此外，李家超本月二十八日抵達北京，全程閉環管理，預計今日與夏寶龍會面後，返港總結行程。