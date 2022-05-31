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回收場工人遭機器夾腳亡

2022-05-31 列印
■消防員到場救人，惜男工最終不治。
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八鄉昨日發生奪命工業意外，昨午四時許一名四十多歲的男子在粉錦公路打石湖村一回收場內工作，期間疑被機器夾腳，重傷昏迷，其他工友見狀報警。消防員趕到現場施救，將受傷男工人從機器中救出，但男工返魂乏術，當場證實死亡。

警方正調查案件意外原因，有待進一步確定。
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