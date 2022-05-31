■警方到場調查。

灣仔發生車禍，一名六旬婦人疑「貪方便」橫跨四線行車路過路捱撞，飛彈約五米，一度陷入昏迷。傷者為六十二歲姓吳女子，她頭部猛撼擋風玻璃，受傷倒地，昏迷被送往瑪麗醫院治理。昨晨近五時半，五十七歲陳姓男司機駕駛客貨車沿軒尼詩道往銅鑼灣方向行駛，途至近分域街交界一燈位前，疑撞到正在橫過馬路的吳女。事主頭部猛撼擋風玻璃，再飛彈五米倒地。客貨車頭冚凹陷，擋風玻璃爆裂，水潑上夾有一撮女事主的長頭髮。警方到場調查，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕該名司機，他獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。