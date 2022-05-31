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灣仔地舖遭爆竊　失1.2萬元冷氣機組件

2022-05-31 列印
■豬肉店內有搜掠痕跡。
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灣仔一間正在裝修的店舖遭爆竊。昨早九時零六分，警方接報指，早上裝修工人返回灣仔道64號地下一間豬肉店時，發現被撬毁，內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。警方到場，經初步點算，店舖損失一批冷氣機散熱組件，約值一點二萬元。警員翻查閉路電視，了解賊人犯案經過，案件暫列作「爆竊」，暫未有人被捕。
■店舖損失一批冷氣機散熱組件。
■店舖損失一批冷氣機散熱組件。
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