黃錦星：有賴各界支持碳中和

生產力促進局全新的「綠色科技館」昨日揭幕，環境局局長黃錦星表示，氣候變化是全世界共同面對的逼切議題，實現碳中和的願景有賴社會各界支持。他形容，樂見生產力促進局新設的「綠色科技館」，有助促進香港應對低碳綠色轉型的挑戰，支持減碳、減排及減廢，配合政府力爭二〇五〇年前實現碳中和的目標。黃又指，香港今年第一季電動車佔新售私家車比例達一半，於亞洲甚至全球都屬於高比例，期望於未來兩三年推動試用更多新能源商用車。