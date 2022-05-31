九巴指，在六月期間，乘客以八達通於每晚八時後至尾班車期間乘搭指定路線，可獲半價優惠，同時亦會有轉乘及其他車資優惠。乘客可於乘車後十個工作天至三十日內，透過八達通應用程式或前往八達通服務站，領取相等於已付車資的半價差額。優惠的路線主要為屯門、天水圍、將軍澳及上水等地前往九龍或港島方向。乘客可同時享有轉乘優惠及其他車資優惠，但不適用於二元優惠計劃。
九巴推夜間半價優惠 須持八達通乘搭
九巴指，在六月期間，乘客以八達通於每晚八時後至尾班車期間乘搭指定路線，可獲半價優惠，同時亦會有轉乘及其他車資優惠。乘客可於乘車後十個工作天至三十日內，透過八達通應用程式或前往八達通服務站，領取相等於已付車資的半價差額。優惠的路線主要為屯門、天水圍、將軍澳及上水等地前往九龍或港島方向。乘客可同時享有轉乘優惠及其他車資優惠，但不適用於二元優惠計劃。
茶記平價啤無限量供應 旺角橋底「蘭桂坊」 老外犯聚除罩狂飲
政府放寬酒吧限聚令後，中環兩間酒吧即爆疫情，令人擔心病毒擴散。本報發現，旺角橋底一間隱世餐廳，近年是外籍年輕人聚腳熱點，儼如「旺角蘭桂坊」，在當局放寬限聚令後，熱鬧場面再現，有外籍男女在餐廳聚餐後，移...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中國教育部將進行全面排查 內地小學教材涉傳播不良意識
近日內地的小學教材引起社會廣泛關注，民眾指出不少插圖畫風奇怪，內容更涉嫌傳播不良意識，官媒亦相繼報道話題，盼教育部門改進。中國教育部表示高度重視，將部署對全國中小學教材進行全面排查。人民教育出版社（簡...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
澤連斯基哈爾科夫向軍人頒勳章 俄外長首承認軍事行動有殺平民
俄烏戰事持續三個月，雙方在烏東頓巴斯地區激戰，單日有逾百設施遭炸毀。俄羅斯外長拉夫羅夫首度承認，對烏特別軍事行動有殺平民。烏軍指出，東部有三個地區正爆發激戰，俄軍周日摧毀了逾百個民用設施和住宅，有三名...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鐵路沿線盤頻獲用家承接
鐵路沿線屋苑一向受到用家追捧，據《星島地產網》報道，中原地產資深區域營業經理方翰達表示，大埔新達廣場5月暫錄約2宗買賣成交，屋苑最新成交為6座低層G室，面積489方呎，2房間隔，放盤時開價約785萬，...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指漲426點破二萬一
市場憧憬通脹見頂，美股上周五造好，上海有序推進復工復產，港股周一高開236點，其後升幅擴大，恒指重上21000關，更升穿50天線，收報21123點，飆升426點或2.06%。科指收報4352點，升16...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
皇馬怨婦派對 輸家昂首狂歡
歐聯決賽雙雄皇家馬德里和利物浦，周日均舉行勝利巡遊，同時凸顯出兩家球會的核心價值。紅軍失掉英超和大耳朵盃也好，氣氛反而更熾熱，球迷全力支持叫領隊高普和隊長佐敦軒達臣深受感動；銀河艦隊粉絲延續以我為尊的...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
惡鬥姐姐 為《浪姐3》激減30磅 鍾欣潼公開 5天必瘦排毒減肥法
41歲鍾欣潼（阿嬌）最近減肥成功，靚爆參加內地綜藝真人騷《乘風破浪的姐姐3》，惡鬥來自中港台及韓國的29位「姐姐」，當中包括前「情敵」Jessica（韓團少女時代前成員鄭秀妍）。《頭條日報》取得阿嬌獨...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 無掩雞籠釀疫情 酒吧難辭其咎｜社論
經過第五波疫情的嚴重挑戰，港人深明由個人做起，同心抗疫的重要性。然而，當政府放寬限聚令，即刻出現一鬆，酒吧業即爆疫的惡劣情勢，令業界過去兩年內不斷聲稱他們受到「特殊對待」的說法，不攻自破，業內必須立刻...
2022-05-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蔡約翰梅開二度 姚本輝何澤堯起孖 潘頓三W奪標封王
昨日潘頓憑容廄「盈嵐」、葉廄「大才」和東廄「美麗同享」三W兼做騎師王，後駒勝出國際三級賽獅子山錦標。至於蔡約翰憑「健康快駒」和「勝得出色」起孖，賽後仍落後羅富全兩W。其餘姚本輝勝出「機械戰士」和「英之...
2022-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6