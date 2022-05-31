九巴推夜間半價優惠 須持八達通乘搭

九巴推出夜間半價乘車優惠，持八達通的乘客於在六月期間，以「先搭後回贈」的方式乘搭十九條指定路線可享半價。



九巴指，在六月期間，乘客以八達通於每晚八時後至尾班車期間乘搭指定路線，可獲半價優惠，同時亦會有轉乘及其他車資優惠。乘客可於乘車後十個工作天至三十日內，透過八達通應用程式或前往八達通服務站，領取相等於已付車資的半價差額。優惠的路線主要為屯門、天水圍、將軍澳及上水等地前往九龍或港島方向。乘客可同時享有轉乘優惠及其他車資優惠，但不適用於二元優惠計劃。