都大物理治療學設獎學金 符條件首年學費全免

香港都會大學於二〇二〇年推出四年制物理治療課程，都大昨日宣佈，將在二〇二二至二三學年，推出物理治療學系入學獎學金，在DSE中四科主科及一科選修科考獲共二十二分或以上，可獲獎學金資助，扣減指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）後，相等於首年學費全免。都大又指，往後學年成績點（GPA）達3.5或以上，可續獲全額學費減免；如GPA為3.0至3.5，則獲半額學費獎學金。



此外，都大引入高智能嬰兒模擬人及老齡化模擬體驗裝置，幫助學生在接近真實病房下，練習新生兒胸肺物理治療，同時體驗長者日常面對的挑戰。