最快月中出發 包返港隔離酒店費 遊日團搶客 2.2萬元玩8日

■袁振寧表示，很多市民查詢日本團。資料圖片

■縱橫遊十人團最快六月中出發，包括遊覽白川鄉等地。資料圖片

等了超過兩年，遊日不再是夢。日本由六月十日起恢復接待外國觀光團，香港旅客毋須出示疫苗接種證明，可免檢測及隔離入境。有本港旅行社推出小包團，受熱烈追捧，最快本月中出團，八天十人團每人收費二萬二千多元，包含回程檢測、回港七日酒店隔離等費用。如有旅客在日本確診，保險賠償醫療費高達一百萬元。縱橫遊常務董事袁振寧向本報稱，縱橫遊會推出四十四個日本團，一個十人團最快於六月十七日出發，行程八天，遊覽立山黑部、上高地、白川鄉、諏訪湖、全新涉谷SQUARE等地，每人團費二萬二千八百八十八元，包含三晚日本溫泉酒店、回港七日隔離酒店（觀塘帝盛酒店）、旅遊簽證、回程四十八小時內PCR核酸檢測等。他指，很多市民查詢日本團，六月十七日團已有五人報名，料很快成團，會如期出發。此外，每位旅客須購買「縱橫旅安心」旅遊保險，若在日本受感染，醫療費賠償額高達一百萬元。縱橫遊亦推出多個十一天團，其中一個會遊覽立山黑部、上高地、祖谷溪、四國小豆島、大阪城、岡山、廣島及悠閒旅遊名湯，每人團費三萬四千九百九十九元；亦有團到名古屋、昇龍道富山、輪島千枚田、東尋坊、伊賀上野城、海女小屋、伊勢神宮及深度旅遊名湯，每人團費三萬四千九百九十九元。在日染疫可獲保險賠償百萬東瀛遊亦推出七天的「立山黑部經典之旅」，行程涵蓋立山黑部、雪壁大谷、富士山五合目、湯田中地獄谷、野猿溫泉奇觀、鎌倉大佛、江之島、兩晚溫泉酒店、新宿及酒酒井OUTLET購物等。東瀛遊執行董事禤國全指，上周推出日本「小包團」後，收到大量客人查詢，有五至六組客人成團，均為二人團，最快六月十五日出發，團費連其他開支近三萬元，為昔日的三倍。團費包括一日三餐、回程檢測費用等，但不包括回港後七日的檢疫酒店費用，但東瀛遊會提供免手續費代訂服務。對於團費較以往高，禤解釋，航空公司運力有限，令機票成本平均達六千至七千元；而出團導遊及司機的固定成本，由過往二十至三十人攤分，變成兩至四人攤分；此外，回港後，公司亦需支付員工回港隔離的薪金。此外，日本五月先試行讓泰國、美國等旅行團入境，一個泰國四人團入境九州福岡三天，有數名團員確診，全團中斷行程，被送往旅館隔離。