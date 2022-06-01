港大夥國藥研Omicron滅活疫苗 招募1800人臨牀試驗

港大與國藥集團中國生物合作，就國藥研發的Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗，在港開展大型臨牀試驗，研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應；目標在年底可應用。



研究項目由港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅領導，目標招募一千八百名已接種兩劑或三劑科興或復必泰疫苗，而從未確診、無對任何藥物有過敏反應的十八歲或以上人士。志願者將分為三組，需分別接種原始病毒株疫苗、北京或武漢生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗；每位志願者將在相隔二十八天期間接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年監察。孔繁毅指參加者可獲發臨時疫苗通行證、即是等同已接種了第三針或第四針疫苗。