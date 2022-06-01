研究項目由港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅領導，目標招募一千八百名已接種兩劑或三劑科興或復必泰疫苗，而從未確診、無對任何藥物有過敏反應的十八歲或以上人士。志願者將分為三組，需分別接種原始病毒株疫苗、北京或武漢生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗；每位志願者將在相隔二十八天期間接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年監察。孔繁毅指參加者可獲發臨時疫苗通行證、即是等同已接種了第三針或第四針疫苗。
港大夥國藥研Omicron滅活疫苗 招募1800人臨牀試驗
研究項目由港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅領導，目標招募一千八百名已接種兩劑或三劑科興或復必泰疫苗，而從未確診、無對任何藥物有過敏反應的十八歲或以上人士。志願者將分為三組，需分別接種原始病毒株疫苗、北京或武漢生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗；每位志願者將在相隔二十八天期間接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年監察。孔繁毅指參加者可獲發臨時疫苗通行證、即是等同已接種了第三針或第四針疫苗。
最快月中出發 包返港隔離酒店費 遊日團搶客 2.2萬元玩8日
等了超過兩年，遊日不再是夢。日本由六月十日起恢復接待外國觀光團，香港旅客毋須出示疫苗接種證明，可免檢測及隔離入境。有本港旅行社推出小包團，受熱烈追捧，最快本月中出團，八天十人團每人收費二萬二千多元，包...
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反肚「仰泳鱸魚」熟爛「豹紋芒果」 內地商家劣貨改名誤導消費者
內地接連有商販巧立名目，將死魚當活魚賣，美其名為「仰泳鱸魚」，售價十二元人民幣兩條，其實大部份已反肚，畫面詭異；亦有商販把已發黑點的芒果改名叫「豹紋芒果」出售，疑是已熟爛或變壞，卻售價兩元人民幣一斤。...
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烏國2200萬噸穀物無法輸出
俄軍強攻烏克蘭東部重鎮北頓涅茨克，遇上烏軍頑抗，雙方爆發激烈巷戰。烏克蘭總統澤連斯基形容頓巴斯地區的形勢「極之困難」，指俄軍封鎖該區港口，令烏國無法輸出口的穀物總數累積至二千二百萬噸，將加劇全球糧食危...
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屋苑頻錄換樓客承接
「波叔Plan」重啟二手市場換樓鏈，市場頻現換樓客入市蹤影。據《星島地產網》報道，美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海濱南岸4座極高層C室，面積590方呎，屬3房間隔，獲換樓客以1150萬承接，呎價19...
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恒指五窮月升325點 吉利累漲兩成最威
內地5月製造業PMI好過預期，國務院再出紮實穩住經濟的一籃子政策措施保經濟增長，A股三大指數齊升，恒指昨日低開17點後反覆向上，恒指收報21415點，升291點；國企指數收報7416點，漲161點，科...
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歷劫八月首復賽 烏軍戰鬥「格」
世界盃歐洲區附加賽A組四強烏克蘭作客蘇格蘭，因烏俄戰爭而推遲三個月至今晚上演。雖然烏克蘭缺席比賽長達八個月，但主將辛真高為首，全隊上下矢志為人民而戰，連敵軍名宿桑拿士也發聲力撐，客軍可望打場勝仗振奮國...
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向狙擊出軌醜聞記者求饒 汪小菲道歉：不再打擾大S
汪小菲前日發文否認與大S（徐熙媛）離婚前曾出軌，又疑似轉移視線突指大S「長期服用違禁藥」，在寶島的爆料記者葛斯齊昨日召開記者會，再爆料指汪出軌對象涉多名女子！汪昨晚再發文認低威，向大S道歉及承諾不再打...
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李一飄 - 官民懶懶閒 怎撲酒吧疫潮｜社論
中環兩間酒吧在限聚令放寬後復業，旋即爆發新冠疫情，迄今累計五十九人染疫，連日有數百名客人接受了強檢，仍有二百人應檢未檢，恐成漏網之魚，有機會把病毒傳開去。出奇的是，衞生防護中心只稱，會主動聯絡這批人，...
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仲達 - 包裝大獎扶搖直上 ｜頭號目標
第六場三班一六五○米。此場隔晚大熱是「波爾多」。雖然一匹馬跑變化地時演出大幅進步，並不一定靠場地之助，也有可能是本身進步，而剛巧遇上跑變化地而已；但「波爾多」前仗初次在港上名也是遇天雨，加上本身是來自...
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