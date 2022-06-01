新世界奪「環保建築大獎」9殊榮 包括發展商分類「先鋒大獎」



新世界集團於由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2021」中，獲得九項殊榮，當中包括新世界發展有限公司於「綠建領導」類別中，獲頒發展商分類的「先鋒大獎」，引證集團於推動環境、社會和管治融合，以及塑造宜居環境方面的努力，獲得本地及國際業界認可。

新世界發展於二○一八年已訂立《新世界 2030 可持續發展願景》，集團的目標是於二○三○財政年度，將碳排放強度及能源強度減少百分之五十 ，務求以實際行動應對氣候變化。