新世界奪「環保建築大獎」9殊榮 包括發展商分類「先鋒大獎」

新世界集團於由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2021」中，獲得九項殊榮，當中包括新世界發展有限公司於「綠建領導」類別中，獲頒發展商分類的「先鋒大獎」，引證集團於推動環境、社會和管治融合，以及塑造宜居環境方面的努力，獲得本地及國際業界認可。
新世界發展於二○一八年已訂立《新世界 2030 可持續發展願景》，集團的目標是於二○三○財政年度，將碳排放強度及能源強度減少百分之五十 ，務求以實際行動應對氣候變化。
等了超過兩年，遊日不再是夢。日本由六月十日起恢復接待外國觀光團，香港旅客毋須出示疫苗接種證明，可免檢測及隔離入境。有本港旅行社推出小包團，受熱烈追捧，最快本月中出團，八天十人團每人收費二萬二千多元，包...
2022-06-01
內地接連有商販巧立名目，將死魚當活魚賣，美其名為「仰泳鱸魚」，售價十二元人民幣兩條，其實大部份已反肚，畫面詭異；亦有商販把已發黑點的芒果改名叫「豹紋芒果」出售，疑是已熟爛或變壞，卻售價兩元人民幣一斤。...
2022-06-01
俄軍強攻烏克蘭東部重鎮北頓涅茨克，遇上烏軍頑抗，雙方爆發激烈巷戰。烏克蘭總統澤連斯基形容頓巴斯地區的形勢「極之困難」，指俄軍封鎖該區港口，令烏國無法輸出口的穀物總數累積至二千二百萬噸，將加劇全球糧食危...
2022-06-01
「波叔Plan」重啟二手市場換樓鏈，市場頻現換樓客入市蹤影。據《星島地產網》報道，美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海濱南岸4座極高層C室，面積590方呎，屬3房間隔，獲換樓客以1150萬承接，呎價19...
2022-06-01
內地5月製造業PMI好過預期，國務院再出紮實穩住經濟的一籃子政策措施保經濟增長，A股三大指數齊升，恒指昨日低開17點後反覆向上，恒指收報21415點，升291點；國企指數收報7416點，漲161點，科...
2022-06-01
世界盃歐洲區附加賽A組四強烏克蘭作客蘇格蘭，因烏俄戰爭而推遲三個月至今晚上演。雖然烏克蘭缺席比賽長達八個月，但主將辛真高為首，全隊上下矢志為人民而戰，連敵軍名宿桑拿士也發聲力撐，客軍可望打場勝仗振奮國...
2022-06-01
汪小菲前日發文否認與大S（徐熙媛）離婚前曾出軌，又疑似轉移視線突指大S「長期服用違禁藥」，在寶島的爆料記者葛斯齊昨日召開記者會，再爆料指汪出軌對象涉多名女子！汪昨晚再發文認低威，向大S道歉及承諾不再打...
2022-06-01
中環兩間酒吧在限聚令放寬後復業，旋即爆發新冠疫情，迄今累計五十九人染疫，連日有數百名客人接受了強檢，仍有二百人應檢未檢，恐成漏網之魚，有機會把病毒傳開去。出奇的是，衞生防護中心只稱，會主動聯絡這批人，...
2022-06-01
第六場三班一六五○米。此場隔晚大熱是「波爾多」。雖然一匹馬跑變化地時演出大幅進步，並不一定靠場地之助，也有可能是本身進步，而剛巧遇上跑變化地而已；但「波爾多」前仗初次在港上名也是遇天雨，加上本身是來自...
2022-06-01