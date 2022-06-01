任睇No.1
  • 28º
  • 88%
  • 2022年6月1日 星期三
熱門： 疫苗通行證旺角屯馬綫九龍城街市灣仔

日報新聞 > 港聞

美股中段跌269點

2022-06-01 列印
Previous Next

杜指中段報三二九四三點，跌二百六十九點；納指則報一二〇三九點，跌九十一點。滙控美國預託證券價格見五十二點七六港元，零點六六港元；騰訊則見三百六十一點四八港元，跌零點九二港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd