逾半覆檢無染疫 警接5個案拘3人 快測陽性個案激增 有人疑為康復碼虛報

第三階段疫苗通行證於前天推行，新冠染疫者在康復後六個月內可憑「康復記錄二維碼」，代替打三針疫苗的記錄。本港新冠疫情昨天突然「反彈」，由前天三百多宗確診急升至五百零五宗，快速檢測陽性結果佔呈報個案七成，而當中核酸覆檢的陰性比例高，衞生防護中心不排除有早前染疫者並無呈報，為取得康復記錄而虛報最近染疫。警方證實揭獲五宗轉介個案，至今拘捕三人。



本港新增五百零五宗確診個案，其中一百五十一宗經核酸檢測確診，三百五十四宗是快測陽性個案；再多一名患者離世。衞生防護中心總監徐樂堅表示，會就每宗快測陽性個案作出覆檢，但發現近日核酸陰性比例為一成五至三成八，好大機會是因疫苗通行證第三階段於前日實施，有市民呈報舊的檢測記錄。

突新增505病例



本港錄得累計超過一百二十萬人確診新冠病毒，但不少專家估計全港有逾半市民曾染疫，即逾四百萬人。徐樂堅指，中心近期接獲很多市民查詢之前已打兩針疫苗，二、三月時曾染疫但當時並無向政府呈報，現時應否取回康復記錄或去打第三針。他呼籲市民不應糾纏在取得數月前的康復記錄，應盡早打齊三針疫苗。



警方回應查詢時證實，接獲相關部門五宗轉介個案，交由網絡安全及科技罪案調查科調查，至今共有三人被捕。 按法例要求，市民應呈報過去二十四小時的快測陽性記錄，若明知而提供虛假或誤導資料，一經定罪最高可以被判處罰款或判監六個月。

酒吧群組累計80人



此外，就疫情反彈，徐說近日爆發多個群組，社區存在隱形傳播鏈，呼籲市民保持警惕，但醫院重症及死亡數目、深切治療部使用量等指標仍然平穩，未受大影響。



中環兩間酒吧再擴大，中環Zentral酒吧群組再多四人染疫，累計三十一宗個案；中環Iron Fairies酒吧再多十七人感染，包括兩名工作人員及十五名顧客，累計四十九宗個案。中心呼籲曾光顧兩間酒吧但仍未做強檢的顧客，須盡快檢測。



會展群組方面，有早前確診患者居住的九龍城利榮大廈，再發現五宗個案，涉三個單位，包括兩對夫婦，大廈累計四個單位共八人確診。中心懷疑大廈出現垂直傳播。