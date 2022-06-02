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英國頂尖寄宿名校提早面試　6月「先發制人」爭學位

2022-06-02 列印
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每年9月至10月是報讀英國寄宿學校的高峰期，不過今年「戰線」推前，不少頂尖私立名校提早至6月已開始面試。英識教育將會在6月4日舉辦教育展，集合23間英國名校參展，想早報名面試爭學位，不妨睇睇。詳情：https://bit.ly/3aw38Sj

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