■何小姐被騙千元後報警。

網上騙案千變萬化，稍有不慎隨時中伏。近日有騙徒看準港人因疫情無法外遊，Staycation熱潮持續，先在旅遊網站預訂五星級酒店，再在社交平台上平價轉讓，收取訂金後，即刻取消訂房並失聯，不少人貪平上當，損失金錢又掃興。有事主不甘損失，報警求助。從事物流業的程先生，上月九日晚在facebook的「租屋/租房香港-自助放租配對平台」專頁，看見有人轉讓中環五星級酒店一晚房間，入住日期是五月十三至十四日，註明包早餐和有浴缸，聲稱已付清三千一百多元房租，又訛稱是幫老闆訂的，因老闆不合心水，故以超低價一千元轉讓。從未試過Staycation的程先生，覺得有着數，「其實我不知市價，但一千元可以入住中環五星酒店，應該很超值。」於是聯絡出帖自稱姓陳的女子，陳女聲稱自己在一個旅遊網站訂房，可以更改定單人名和入住日期，「她又說要快些決定，因很多人想承接。」為防被騙，程先生根據陳提供的資料致電旅遊網站查詢，確認真的有這張定單，覺得可信，而且對方願減價至八百元，於是決定付錢，「我在五月十日早上轉帳，多次追問轉名沒有，她就失聯不回覆，之後更在專頁上封鎖我，很明顯是騙子。」程估計騙徒收到其付款後，立即取消定單，所以不用承擔房租。程不甘被騙，當日到葵涌警署報案，「雖然不是很多錢，但希望騙徒盡快落網，以免再有人被騙。」受害者：幾百元都呃 很狡猾除了程先生外，原來騙徒同時向多人行騙。任職銷售的杜小姐，於五月九日看到同一帖子，覺得抵玩便聯絡賣家，「怕被人呃，我要求定單轉名後才轉帳，但對方推說擔心轉名後我不付款，要我先過數，又說我不要很多人要。」經一輪討價還價，對方接受杜支付三百元訂金，轉名後再付七百元尾數。杜付款後，對方沒再回覆，她致電旅遊網站查詢，定單仍未轉名，數小時後定單更被取消，「知道網購一向多騙案，但沒想過有人會專登訂間酒店房去呃人，幾百元也呃，很狡猾。」另一位做文職的何小姐亦是受害人，她在五月十日轉帳一千元給騙徒，對方一直以忙碌為由未為房間轉名，數小時後更封鎖她，「我上網睇過，知道有其他人受編，於是報警。」事主報案 警方跟進警方回覆查詢稱，五月十日接獲一名三十三歲男子報案，指他在網上社交平台向一名賣家購買其轉讓的酒店住宿房間預訂，惟支付約八百元後便無法聯絡對方，懷疑受騙逐報案。案件列作「以欺騙手段取得財產」，由荃灣警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。警方呼籲市民，應光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收；應盡量透過官方銷售渠道購買貨品；付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評；如有任何懷疑，應立即終止交易。