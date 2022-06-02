世界最大海上食府 英女皇曾留影

珍寶海鮮舫在一九七六年開業，原本可以提早五年經營，但一九七一年十月內部裝潢時火警，波及附近漁船，釀成三十四死四十二傷，海鮮舫嚴重焚毀，更一度缺乏資金重建，後來得何鴻燊和鄭裕彤等富商集資三千萬元重建才得以開業。營運海鮮舫的珍寶王國，自二○一三年起入不敷支，累積虧損逾一億元，兩年前宣佈停業。



海鮮舫被稱為世界最大海上食府，當年英女皇訪港曾上船留影（見圖），連湯告魯斯、尊榮等國際巨星亦曾是座上客，其瑰麗堂皇的裝修亦吸引到多套中外電影到來取景。



香港仔飲食集團早前表示，前年《施政報告》提出把海鮮舫無償捐贈海洋公園營運，作為「躍動港島南」計劃的一部份，但海洋公園去年底通知，未能找到適合的第三方機構營運，不能接收海鮮舫。集團之後與十多間企業機構商討捐贈，都未能成事。特首林鄭月娥日前指，如最終無法達成協議，亦無可厚非，強調政府不會動用公帑介入。