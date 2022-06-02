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廣東入境陰性證明 澳門減至7日

2022-06-02 列印
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香港不放寬外防輸入措施，一海之隔的澳門特區政府宣佈，由今日起從廣東省經珠澳口岸或水路入境的人士，核酸檢測陰性證明的有效期，由七十二小時放寬至七日。未持有上述證明的非澳門居民可被拒絕入境，澳門居民則須立即接受核酸檢測。至於離境前往廣東的人士就維持出示七天內核酸檢測陰性證明，其他出入境防疫要求不變。

澳門疫情應變協調中心表示，當前各地疫情嚴峻複雜，再次呼籲所有居民、外僱和旅客，堅持戴口罩、勤洗手、不聚集，跨境人士遵從點對點出行原則，不去人多的場所，不要參加聚集性活動；未接種或未完成加強劑接種的人士盡快接種。
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