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當局擬定「先買後付」指引 加強保障消費者

2022-06-02 列印
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近年新興起「先買後付」支付服務平台，有立法會議員擔心服務有「灰色地帶」，並會助長年輕人過度消費，促政府提供指引加強保障消費者。財經事務及庫務局局長許正宇昨日指金管局會制訂相關指引，預計於今年內推出。

許正宇指「先買後付」支付服務平台在本港仍屬起步階段，數據顯示使用該平台的消費僅佔百分之二，部份平台會在用戶有逾期付款情況下，停止相關帳戶，避免平台出現損失及用戶出現債務滾大，而且現行有關保障消費者及促進謹慎借貸的措施，亦適用於「先買後付」的服務。他續指投資者及理財教育委員會已做研究，包括有關平台對哪類年齡群組較受歡迎等；金管局已與消委會展開商討，加強消費者在「先買後付」的了解及保障，今年內會制訂相關指引。
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