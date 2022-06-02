當局擬定「先買後付」指引 加強保障消費者

近年新興起「先買後付」支付服務平台，有立法會議員擔心服務有「灰色地帶」，並會助長年輕人過度消費，促政府提供指引加強保障消費者。財經事務及庫務局局長許正宇昨日指金管局會制訂相關指引，預計於今年內推出。



許正宇指「先買後付」支付服務平台在本港仍屬起步階段，數據顯示使用該平台的消費僅佔百分之二，部份平台會在用戶有逾期付款情況下，停止相關帳戶，避免平台出現損失及用戶出現債務滾大，而且現行有關保障消費者及促進謹慎借貸的措施，亦適用於「先買後付」的服務。他續指投資者及理財教育委員會已做研究，包括有關平台對哪類年齡群組較受歡迎等；金管局已與消委會展開商討，加強消費者在「先買後付」的了解及保障，今年內會制訂相關指引。