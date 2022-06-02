政府下周刊憲 猴痘列須呈報傳染病

為加強應對猴痘並防患於未然，政府下周將刊憲把猴痘列為法定須呈報的傳染病，並為應對猴痘制訂「準備及應變計劃」，以備猴痘在本港出現時可以立即啓動。政府和醫管局亦正籌備購買相關疫苗和藥物，並制訂臨牀治療的建議。政府發言人指香港至今未有發現確診個案，但世界各地陸續出現個案，政府呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、口腔潰瘍及皮疹等應盡快求醫。所有入境旅客必須接受體溫檢測及健康申報，出現發燒的旅客會被強制送往公立醫院隔離。