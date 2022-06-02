長沙灣情侶涉藏毒藏槍被捕



警方揭發長沙灣有同居男女在單位藏毒兼藏槍，更檢獲短式衝鋒槍及半百子彈，並以涉嫌販毒、無牌管有槍械等罪拘捕兩人；警方指正調查疑犯管有相關武器的目的，不排除有人計劃在未來某些日子作出襲擊。



警方前晚在長沙灣掃毒期間，截查一名可疑男子，在其身上搜獲小量俗稱「K仔」的氯胺酮，經調查後以涉嫌販毒將他拘捕；疑犯其後被押往他與女友同住的劏房單位搜查，再檢獲三點七公斤懷疑「K仔」氯胺酮、三百五十克懷疑霹靂可卡因、一點二六公斤懷疑「Happy粉」，涉市值三百六十萬元，警方再在單位拘捕二十七歲女子，兩人均報稱無業。

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑表示，在單位發現一支Vz.61衝鋒槍、五十發子彈、一個消音器及鐵蓮花狀電擊器。經專家檢驗，槍械的機械齊全，當時並未上膛，惟其發射能力及曾否使用需待進一步確定。據了解，Vz.61衝鋒槍原自捷克，其體積小、重量低，但保留很高的精確度和可控性。



警方正就有關槍械的來源及管有目的作全面調查，現階段不會排除任何可能性，包括黑幫械鬥、以及是否有激進人士打算在未來某些日子作出襲擊；又強調該批彈藥儲存於民居內，如在儲藏或運送過程中，稍有不慎會造成走火意外，對市民構成嚴重威脅。警方不排除將會有更多人被捕。