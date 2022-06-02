北韓增9.3萬發燒病例

北韓單日新增九萬三千多宗發燒病例，連續兩天保持在十萬宗以下，累計三百七十三萬八千多宗發燒病例。官方朝中社指當局正集中以科學專業方式推展抗疫工作，提升全國防疫人員的科學水平及專業質素，更快、更準確應對衞生危機。韓聯社報道，北韓日前舉行最高人民會議常任委員會全體會議，通過《醫療鑒定法》，補充了關於最緊急防疫體系的建立、違反防疫秩序的法律責任等內容。