亞洲區內大學最大型創新創業計劃HK Tech 300一周年 培育逾300支初創團隊

城大校長郭位教授於去年三月宣佈推出HK Tech 300，圖為他在啟動儀式上致辭。

城大致力將研究成果及技術落地轉化，成為實際應用。圖為HK Tech 300初創團隊向創新及科技局局長薛永恒（中）、城大校董會主席黃嘉純（右）等嘉賓介紹研發產品。

城大於今年4月公佈首批獲HK Tech 300天使基金投資的初創公司名單，共有49間初創公司各獲得最高達港幣100萬元的天使基金投資，總投放額逾港幣4,600萬元，以支持它們進一步發展。

為培育創科人才，香港城市大學（城大）於去年3月宣佈投放港幣五億元（下同），推行大型創新創業計劃「HK Tech 300」。計劃以「創科無限 引領未來」為主題，協助有志創業的城大學生、校友、研究人員，以及其他人士成立初創企業，投入的資金及計劃規模，均是亞洲區內大學之首。短短一年，HK Tech 300帶領過千位參加者展開創業之旅，並已培育了逾300支初創隊伍，早前更已率先向近50間初創公司，各提供高達100萬元天使基金投資。計劃分四部曲 可彈性申請HK Tech 300目標是於三年內培育300間初創企業。計劃分為四部曲，由專業機構提供的創業培訓、幫助初創團隊萌芽的種子基金、培育初創公司成長的天使投資，以至推動初創公司起飛發展的風險投資，全程扶持初創團隊踏上創業路。計劃亦具彈性，讓參加者可按能力和背景，直接申請上述首三個階段。現時，HK Tech 300已有302隊獲十萬元種子基金的團隊，及49間初創公司獲天使基金投資，他們的產品和服務涵蓋深科技、資訊科技和人工智能、生命科學和健康科技、金融科技、環保和教育科技。城大是全球發展最快的大學之一。按照史丹福大學公佈的排名指標，逾170位論文被高度引用的城大教研人員，在2021年被列為全球排名前2%科學家。根據美國國家發明家科學院，全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學，城大亦連續五年排名冠絕本地大學。科研卓越 推動技術應用城大校長郭位教授說：「城大的科研成果及創新項目屢獲國際殊榮，對社會的影響力有目共睹。城大一直致力轉化這些知識及技術，為社會帶來正面改變。」HK Tech 300的另一特點，就是除了城大學生和校友，亦歡迎城大社群以外的年輕人參與，他們只需把城大的研發成果和技術，應用到初創產品和服務中便可申請。郭校長對HK Tech 300培育了多間由城大學生、研究人員、校友及來自城大社群以外的年輕人創立的初創公司，並廣泛應用城大的科研技術而感到自豪。從資金的投入，以至培育的團隊和初創公司的數目正逐期增加及漸趨多元化，有數家初創公司近期更獲風險投資基金的青睞，足見城大在支援初創發展的貢獻，正結出成果，令整個創科業界更百花齊放。