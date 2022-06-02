亞洲區內大學最大型創新創業計劃HK Tech 300一周年 培育逾300支初創團隊

計劃分四部曲 可彈性申請
HK Tech 300目標是於三年內培育300間初創企業。計劃分為四部曲，由專業機構提供的創業培訓、幫助初創團隊萌芽的種子基金、培育初創公司成長的天使投資，以至推動初創公司起飛發展的風險投資，全程扶持初創團隊踏上創業路。計劃亦具彈性，讓參加者可按能力和背景，直接申請上述首三個階段。
現時，HK Tech 300已有302隊獲十萬元種子基金的團隊，及49間初創公司獲天使基金投資，他們的產品和服務涵蓋深科技、資訊科技和人工智能、生命科學和健康科技、金融科技、環保和教育科技。
城大是全球發展最快的大學之一。按照史丹福大學公佈的排名指標，逾170位論文被高度引用的城大教研人員，在2021年被列為全球排名前2%科學家。根據美國國家發明家科學院，全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學，城大亦連續五年排名冠絕本地大學。
科研卓越 推動技術應用
城大校長郭位教授說：「城大的科研成果及創新項目屢獲國際殊榮，對社會的影響力有目共睹。城大一直致力轉化這些知識及技術，為社會帶來正面改變。」HK Tech 300的另一特點，就是除了城大學生和校友，亦歡迎城大社群以外的年輕人參與，他們只需把城大的研發成果和技術，應用到初創產品和服務中便可申請。郭校長對HK Tech 300培育了多間由城大學生、研究人員、校友及來自城大社群以外的年輕人創立的初創公司，並廣泛應用城大的科研技術而感到自豪。
從資金的投入，以至培育的團隊和初創公司的數目正逐期增加及漸趨多元化，有數家初創公司近期更獲風險投資基金的青睞，足見城大在支援初創發展的貢獻，正結出成果，令整個創科業界更百花齊放。