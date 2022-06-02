4月零售貨值反彈11.7%

本港零售銷售連跌兩個月後反彈，四月零售業總銷貨價值三百零二億元，按年升百分之十一點七，遠好過市場預期的跌百分之七點九。總計首四個月，零售業總銷貨價值下跌百分之三點一。政府發言人指只要本地疫情維持穩定，零售業應可繼續復甦，消費券計劃及政府其他措施將為消費需求提供進一步支持。



四月零售業總銷貨價值中，有百分之八點二屬網上銷售，達二十五億元，按年升百分之三十四點八，升幅較三月擴大三點六個百分點。以分類計，四月超級市場貨品的銷貨價值升百分之五點八；電器及其他未分類耐用消費品升百分之四十點九。香港零售管理協會指四月整體零售市道與正常水平仍有一大段落差，全年或可能有輕微的正或負增長。