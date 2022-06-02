昨天本港確診人數突然升破五百關口，比近期二、三百宗呈顯著升幅，耐人尋味。衞生防護中心指出，由於新呈報的快速「陽性」個案中，經核酸覆檢後為陰性，不排除有人虛報，而虛報的目的，可能為取得前天實施的第三階段...

2022-06-02