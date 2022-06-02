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日報新聞 > 港聞

美股中段跌176點

2022-06-02 列印
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踏入六月，美國聯儲局啟動縮表計劃，但市場未有反應，美股早段穩步向上。杜指中段報三二八一三點，跌一百七十六點；納指則報一二○三七點，跌四十四點。滙控美國預託證券價格見五十二點一一港元，跌零點三九港元；騰訊則見三百五十六點二七港元，跌四點一三港元。
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